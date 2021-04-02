Марсианский зонд зафиксировал сильные подземные толчки на планете
Зонд NASA InSight зафиксировал сейсмическую активность на Марсе, сообщило американское ведомство.
По его данным, марсотрясения достигли магнитуды 3,3. Подземные толчки были зафиксированы в районе Окаменелости Цербера. Ранее в этом районе уже были зафиксированы более 500 толчков, магнитуда двух сильнейших из них составила 3,5 и 3,6 балла.
На Марсе в настоящее время работает также ровер Perseverance. Он стартовал с Земли в июле 2020 года. В феврале Perseverance успешно сел на Марсе и уже передал на Землю снимки и записанное в ходе посадки видео с Красной планеты.
Первая тестовая поездка марсохода Perseverance по поверхности планеты состоялась 4 марта.
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