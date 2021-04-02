Марсианский зонд зафиксировал сильные подземные толчки на планете

Зонд NASA InSight зафиксировал сейсмическую активность на Марсе, сообщило американское ведомство.

Ученым удалось выяснить, куда делась вода на Марсе

По его данным, марсотрясения достигли магнитуды 3,3. Подземные толчки были зафиксированы в районе Окаменелости Цербера. Ранее в этом районе уже были зафиксированы более 500 толчков, магнитуда двух сильнейших из них составила 3,5 и 3,6 балла.

На Марсе в настоящее время работает также ровер Perseverance. Он стартовал с Земли в июле 2020 года. В феврале Perseverance успешно сел на Марсе и уже передал на Землю снимки и записанное в ходе посадки видео с Красной планеты.

Первая тестовая поездка марсохода Perseverance по поверхности планеты состоялась 4 марта.

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Фото: nasa.gov
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