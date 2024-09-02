НАСА: Странный звук на Starliner был результатом обратной связи от динамика

Она также отметила, что аудиосистема МКС является сложной и предназначена для обеспечения связи между различными кораблями и модулями, что иногда может приводить к передаче посторонних шумов. Уорнер подчеркнула, что обратная связь от динамика не имеет никаких технических последствий для работы станции.

Космический корабль Starliner, созданный Boeing для НАСА, отправился в свой первый пилотируемый полет 5 июня с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Несмотря на технические проблемы, он успешно пристыковался к МКС через 26 часов. Изначально миссия должна была длиться около недели, но из-за неполадок в двигателе и утечки гелия корабль и его экипаж остаются на станции дольше запланированного. Специалисты НАСА и Boeing работают над устранением этих проблем, но пока безуспешно, передает «Радиоточка НСН».

