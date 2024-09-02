НАСА: Странный звук на Starliner был результатом обратной связи от динамика
Странный звук, который издавал застрявший на Международной космической станции (МКС) корабль Boeing Starliner, прекратился. По словам представителя НАСА Шерил Уорнер, звук был вызван акустической обратной связью от динамика, сообщает Newsweek.
Уорнер объяснила, что пульсирующий шум, исходивший от динамика корабля Boeing Starliner, исчез, и причиной этого звука стала звуковая конфигурация, возникшая между космической станцией и Starliner.
Она также отметила, что аудиосистема МКС является сложной и предназначена для обеспечения связи между различными кораблями и модулями, что иногда может приводить к передаче посторонних шумов. Уорнер подчеркнула, что обратная связь от динамика не имеет никаких технических последствий для работы станции.
Космический корабль Starliner, созданный Boeing для НАСА, отправился в свой первый пилотируемый полет 5 июня с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Несмотря на технические проблемы, он успешно пристыковался к МКС через 26 часов. Изначально миссия должна была длиться около недели, но из-за неполадок в двигателе и утечки гелия корабль и его экипаж остаются на станции дольше запланированного. Специалисты НАСА и Boeing работают над устранением этих проблем, но пока безуспешно, передает «Радиоточка НСН».
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