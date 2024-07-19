Марсоход НАСА Curiosity нашел кристаллы чистой серы на Марсе

В НАСА пояснили, что, несмотря на то что серосодержащие минералы на Марсе были известны ранее, это первое обнаружение серы в ее чистом виде.

В агентстве пояснили, что чистая сера образуется только в специфических условиях, «которые ученые не ассоциировали с историей места ее обнаружения». Научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада сравнил находку с «оазисом в пустыне» и добавил, что теперь предстоит разобраться, каким образом сера оказалась в этом месте, передает «Радиоточка НСН».