Марсоход НАСА Curiosity нашел кристаллы чистой серы на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе кристаллы чистой серы, сообщили в пресс-службе НАСА.

В американской космическом агентстве рассказали, что это открытие было сделано еще в мае, когда камень, исследуемый ровером, оказался ярко-желтым внутри после его раскола.

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В НАСА пояснили, что, несмотря на то что серосодержащие минералы на Марсе были известны ранее, это первое обнаружение серы в ее чистом виде.

В агентстве пояснили, что чистая сера образуется только в специфических условиях, «которые ученые не ассоциировали с историей места ее обнаружения». Научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада сравнил находку с «оазисом в пустыне» и добавил, что теперь предстоит разобраться, каким образом сера оказалась в этом месте, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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