Марсоход НАСА Curiosity нашел кристаллы чистой серы на Марсе
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе кристаллы чистой серы, сообщили в пресс-службе НАСА.
В американской космическом агентстве рассказали, что это открытие было сделано еще в мае, когда камень, исследуемый ровером, оказался ярко-желтым внутри после его раскола.
В НАСА пояснили, что, несмотря на то что серосодержащие минералы на Марсе были известны ранее, это первое обнаружение серы в ее чистом виде.
В агентстве пояснили, что чистая сера образуется только в специфических условиях, «которые ученые не ассоциировали с историей места ее обнаружения». Научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада сравнил находку с «оазисом в пустыне» и добавил, что теперь предстоит разобраться, каким образом сера оказалась в этом месте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Россельхознадзоре объяснили снижение импорта кормов фразой «коты обижаются»
- Марсоход НАСА Curiosity нашел кристаллы чистой серы на Марсе
- Алушта полностью обесточена из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях
- США могут пересмотреть позицию по ударам ВСУ вглубь России
- Пентагон: США могут производить больше вооружений, чем Россия
- В Петрозаводске девушку с инвалидностью отказались впускать в ночной клуб
- Адвокат Матюнин: Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года
- Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, которая вызвала глобальный сбой
- Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест
- «Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru