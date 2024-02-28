NASA: спутники России и США избежали столкновения
Российский и американский спутники прошли на небольшом расстоянии друг от друга, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
По данным агентства, речь идет о российском спутнике «Космос-2221» и американском TIMED. Их сближение могло привести к столкновению, в результате чего был риск образования значительного числа обломков, отметили в NASA.
В управлении добавили, что американский TIMED предназначен для изучения влияния солнечной активности на деятельность человека.
В эфире телеканала CNN глава NASA Билл Нельсон заявил о намерении США продолжать сотрудничество с Россией в космической сфере. Он напомнил, что кооперация с Москвой восходит к миссии «Аполлон-Союз» в 1975 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru