NASA сообщило о несущемся к Земле астероиде
К Земле 6 июня приблизится «потенциально опасный» астероид. Об этом заявило NASA.
По данным космического агентства, размер космического объекта под названием 163348 (2002 NN4) составляет от 250 до 570 метров. Согласно расчетам, астероид пролетит мимо Земли на расстоянии 5,1 млн км со скоростью 11,1 км/c, пишет «Газета.ру». Пролет будет в 13 раз дальше, чем Луна находится от Земли.
Астероид 163348 (2002 NN4) был открыт специалистами в 2002 году, сообщает РЕН ТВ. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.
Гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев ранее рассказал НСН, что астероид 1998 OR2 в будущем способен привести к цунами или эффекту «ядерной зимы». По его словам, на данный момент летящий к Земле астероид опасности для нее не представляет. Однако в перспективе его траектория может измениться и тогда проблемы, с которыми страны столкнулись сейчас в связи с пандемией коронавируса, покажутся крайне незначительными.
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