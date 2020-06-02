NASA сообщило о несущемся к Земле астероиде

Астероид 163348 (2002 NN4) был открыт специалистами в 2002 году, сообщает РЕН ТВ. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.

Гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев ранее рассказал НСН, что астероид 1998 OR2 в будущем способен привести к цунами или эффекту «ядерной зимы». По его словам, на данный момент летящий к Земле астероид опасности для нее не представляет. Однако в перспективе его траектория может измениться и тогда проблемы, с которыми страны столкнулись сейчас в связи с пандемией коронавируса, покажутся крайне незначительными.

