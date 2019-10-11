NASA прервало трансляцию выхода в космос ради сообщения о смерти Леонова

Прямую трансляцию выхода двух астронавтов в космос прервали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), чтобы сообщить о смерти первого человека, вышедшего в открытый космос, советского космонавта Алексея Леонова, пишет ТАСС.

«Мы опечалены уходом из жизни легендарного космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в космос», — говорится в сообщении NASA.

Ранее НСН сообщала, что в возрасте 85 лет скончался космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком в мире, совершившим выход в открытый космос. В последние годы жизни он тяжело болел. Леонова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 15 октября.

