Умер советский космонавт Леонов

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии СК опубликовал видео допроса предполагаемого убийцы девятилетней девочки в Саратове Сенатор: Слова Зеленского об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму соответствуют действительности Более половины россиян старше 30 лет страдают от лишнего веса и ожирения