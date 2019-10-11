Умер советский космонавт Леонов
11 октября 201914:18
Скончался советский космонавт Алексей Леонов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Отмечается, что Леонову было 85 лет. В последние годы он тяжело болел.
Напомним, Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос. Также он был дважды Героем Советского Союза и одиннадцатым советским космонавтом, отмечают «Дни.ру».
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ФОТО: РИА Новости
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