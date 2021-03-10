NASA отправит астронавта на МКС на российском «Союзе»

Место американскому астронавту на российском космическом корабле «Союз» было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space в обмен на место на американском корабле в 2023 году, сообщает NASA.

Полет на МКС представителя от США состоится 9 апреля. Ванде Хай заменит в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова.