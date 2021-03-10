NASA отправит астронавта на МКС на российском «Союзе»
Место американскому астронавту на российском космическом корабле «Союз» было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space в обмен на место на американском корабле в 2023 году, сообщает NASA.
Полет на МКС представителя от США состоится 9 апреля. Ванде Хай заменит в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова.
При этом американское агентство не сообщило, кто совершит полет на корабле NASA в 2023 году.
В январе американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.
Россияне поручили от американской стороны более 10 контейнеров с рационами питания.
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