NASA отправит астронавта на МКС на российском «Союзе»

Место американскому астронавту на российском космическом корабле «Союз» было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space в обмен на место на американском корабле в 2023 году, сообщает NASA.

Полет на МКС представителя от США состоится 9 апреля. Ванде Хай заменит в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова.

NASA планирует отправить первую женщину на Луну в течение 10 лет

При этом американское агентство не сообщило, кто совершит полет на корабле NASA в 2023 году.

В январе американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Россияне поручили от американской стороны более 10 контейнеров с рационами питания.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмосNASAМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры