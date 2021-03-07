NASA планирует отправить первую женщину на Луну в течение 10 лет

«Я помню последние миссии «Аполлона», последнюю пару. И я помню чувство любопытства и благоговения, когда я мог выйти на улицу и посмотреть на небо, и что наши астронавты посещали Луну», – сообщила Чарли Блэкуэлл-Томпсон, первая женщина-руководитель запуска в NASA.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал возобновление исследования Луны, что должно произойти впервые за 45 лет. Предполагается, что в октябре с космодрома «Восточный» улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат.

