NASA планирует отправить первую женщину на Луну в течение 10 лет

NASA планирует отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет, сообщает CBS со ссылкой на Джоди Сингер, первую женщину, возглавившую Центр космических полетов имени Маршалла.

Она вместе с несколькими другими женщинами работает над проектом «Артемида» по созданию ракеты для полета женщины на Луну.

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«Я помню последние миссии «Аполлона», последнюю пару. И я помню чувство любопытства и благоговения, когда я мог выйти на улицу и посмотреть на небо, и что наши астронавты посещали Луну», – сообщила Чарли Блэкуэлл-Томпсон, первая женщина-руководитель запуска в NASA.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал возобновление исследования Луны, что должно произойти впервые за 45 лет. Предполагается, что в октябре с космодрома «Восточный» улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:ЛунаNASA
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