NASA планирует отправить первую женщину на Луну в течение 10 лет
NASA планирует отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет, сообщает CBS со ссылкой на Джоди Сингер, первую женщину, возглавившую Центр космических полетов имени Маршалла.
Она вместе с несколькими другими женщинами работает над проектом «Артемида» по созданию ракеты для полета женщины на Луну.
«Я помню последние миссии «Аполлона», последнюю пару. И я помню чувство любопытства и благоговения, когда я мог выйти на улицу и посмотреть на небо, и что наши астронавты посещали Луну», – сообщила Чарли Блэкуэлл-Томпсон, первая женщина-руководитель запуска в NASA.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал возобновление исследования Луны, что должно произойти впервые за 45 лет. Предполагается, что в октябре с космодрома «Восточный» улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 022 / сут.
Умерли
88 726+441 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 027 / сут.
- NASA планирует отправить первую женщину на Луну в течение 10 лет
- Эксперты: шансы на присоединение Киева к НАТО в ближайшем будущем минимальны
- Врач-диетолог рассказала о вреде холодного кофе
- Правительство отвергает планы об увеличении пенсионного возраста
- Сенаторы одобрили план стимулирования американской экономики на $1,9 трлн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru