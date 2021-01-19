Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту МКС

Американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Россияне поручили от американской стороны более 10 контейнеров с рационами питания. Ранее российская сторона просила американских коллег доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.

В октябре 2020 года стало известно о переносе запуска «Прогресса МС-16» к МКС с 11 декабря на 2021 год из-за необходимости проведения дополнительных проверок.

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Как сообщалось, США могут купить место на российском корабле «Союз МС-18» для полета астронавта на Международную космическую станцию.

Переговоры ведутся с частной американской компанией Axiom Space. Полет может состояться в апреле следующего года.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмонавтикаМКС
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