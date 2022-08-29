NASA отложило запуск беспилотной лунной миссии «Артемида-1»

В сообщении говорится, что по итогам проверки работы двигателей была обнаружена утечка жидкого водорода и директор полёта принял решение об отмене старта.

В рамках тестового полёта ракета-носитель должна была доставить космический корабль Orion к Луне в непилотируемом режиме, который через несколько недель должен был вернуться на Землю, приводнившись у берегов Калифорнии.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что перекрестные полеты космонавтов из РФ и астронавтов из США на Международную космическую станцию могут быть продлены после 2024 года.

