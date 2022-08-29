NASA отложило запуск беспилотной лунной миссии «Артемида-1»

Первый тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, который был запланирован на 29 августа, был отложен по техническим причинам, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Bon voyage!»: В США отреагировали на уход России с МКС

В сообщении говорится, что по итогам проверки работы двигателей была обнаружена утечка жидкого водорода и директор полёта принял решение об отмене старта.

В рамках тестового полёта ракета-носитель должна была доставить космический корабль Orion к Луне в непилотируемом режиме, который через несколько недель должен был вернуться на Землю, приводнившись у берегов Калифорнии.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что перекрестные полеты космонавтов из РФ и астронавтов из США на Международную космическую станцию могут быть продлены после 2024 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:СШАКосмосРакета-носительNASA
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры