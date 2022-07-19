NASA отложило запуск аппарата на Луну

Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов отложило запуск коммерческого ровера VIPER на Луну, следует из сообщения NASA.

NASA может отсрочить высадку астронавтов на Луну

Старт отложен до 2024 года, несмотря на то, что компания Astrobotic планировала доставить ровер в ноябре 2023 года. Аэрокосмическое агентство запросило компанию и миссию скорректировать доставку на ноябрь 2024 года.

Запуск отложен для проведения дополнительных наземных тестов, чтобы минимизировать риски миссии.

VIPER должен исследовать поверхность Луны в поисках льда и потенциальных ресурсов.

Напомним, «Роскосмос» пока откладывает работы по пилотируемым полетам на Луну. Все силы направит на расширение орбитальной группировки спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
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