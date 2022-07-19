NASA отложило запуск аппарата на Луну

Старт отложен до 2024 года, несмотря на то, что компания Astrobotic планировала доставить ровер в ноябре 2023 года. Аэрокосмическое агентство запросило компанию и миссию скорректировать доставку на ноябрь 2024 года.

Запуск отложен для проведения дополнительных наземных тестов, чтобы минимизировать риски миссии.

VIPER должен исследовать поверхность Луны в поисках льда и потенциальных ресурсов.

Напомним, «Роскосмос» пока откладывает работы по пилотируемым полетам на Луну. Все силы направит на расширение орбитальной группировки спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

