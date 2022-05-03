NASA может отсрочить высадку астронавтов на Луну

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что США могут отложить полет на Луну, если это потребуется. Об этом сообщает ТАСС.

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Нильсон добавил, что лунная экспедиция не начнется, пока это не станет безопасным.

Он также отметил, что власти Соединенных Штатов продолжат работу над планом высадки астронавтов на Луну в 2025 году.

Ранее, весной 2019 года, NASA анонсировало проект лунной программы «Артемида», состоящий из трех этапов. На последнем этапе США рассчитывают доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс.

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