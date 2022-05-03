NASA может отсрочить высадку астронавтов на Луну
Глава NASA Билл Нельсон заявил, что США могут отложить полет на Луну, если это потребуется. Об этом сообщает ТАСС.
Нильсон добавил, что лунная экспедиция не начнется, пока это не станет безопасным.
Он также отметил, что власти Соединенных Штатов продолжат работу над планом высадки астронавтов на Луну в 2025 году.
Ранее, весной 2019 года, NASA анонсировало проект лунной программы «Артемида», состоящий из трех этапов. На последнем этапе США рассчитывают доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс.
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