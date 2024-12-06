NASA отложило высадку на Луну
NASA откладывает высадку на Луну до 2027 года, сообщает Bloomberg.
Это связано с необходимостью устранить критические проблемы с безопасностью оборудования. В рамках проекта «Артемида II» экипаж из четырех человек должен высадиться на Луне впервые за 50 лет после первой высадки человека на спутник Земли. Это планировалось сделать до апреля 2026 года.
Основная проблема связана с теплозащитным экраном космического корабля Oreon компании Lockheed Martin. Теплозащитный экран нужен для того, чтобы уберечь команду от перегрева во время возвращения корабля на Землю и прохождения через атмосферу планеты.
Ранее в России начало пилотируемых полетов на Луну перенесли из-за недостаточного финансирования проекта по созданию ракеты сверхтяжелого класса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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