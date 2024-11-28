Полеты на Луну отложены из-за отсутствия финансирования сверхтяжелой ракеты
Начало пилотируемых полетов на Луну перенесли из-за недостаточного финансирования проекта по созданию ракеты сверхтяжелого класса, сообщили в «Роскосмосе».
По данным пресс-службы госкорпорации, работы над космическим ракетным комплексом с носителем сверхтяжелого класса (КРК СТК) в рамках действующей Федеральной космической программы (ФКП) не проводятся. Разработка таких ракет предусмотрена в рамках отдельного федерального проекта.
Ранее советник генерального директора «Роскосмоса» Олег Горшков сообщил, что задержка лунных миссий связана с нехваткой финансовых средств на создание сверхтяжелой ракеты.
Проект КРК СТК является ключевым элементом программы по освоению Луны, но его реализация требует значительных дополнительных ресурсов, отметили в «Роскосмосе», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru