Полеты на Луну отложены из-за отсутствия финансирования сверхтяжелой ракеты

Начало пилотируемых полетов на Луну перенесли из-за недостаточного финансирования проекта по созданию ракеты сверхтяжелого класса, сообщили в «Роскосмосе».

По данным пресс-службы госкорпорации, работы над космическим ракетным комплексом с носителем сверхтяжелого класса (КРК СТК) в рамках действующей Федеральной космической программы (ФКП) не проводятся. Разработка таких ракет предусмотрена в рамках отдельного федерального проекта.

«Роскосмос» готов кратно увеличить выпуск ракетного вооружения

Ранее советник генерального директора «Роскосмоса» Олег Горшков сообщил, что задержка лунных миссий связана с нехваткой финансовых средств на создание сверхтяжелой ракеты.

Проект КРК СТК является ключевым элементом программы по освоению Луны, но его реализация требует значительных дополнительных ресурсов, отметили в «Роскосмосе», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/Roscosmos
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