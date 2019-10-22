NASA: Мы хотели бы расширить сотрудничество с Россией

По данным агентства, Бранденстайн сделал такое заявление в ходе Международного конгресса по астронавтике. Он отметил, что несмотря на земные разногласия, сотрудничество стран в космосе должно оставаться крепким. "Мы хотели бы его расширить еще больше", - приводит его слова агентство.

Директор NASA подчеркнул, что космос дает "уникальную возможность свести вместе страны, которые исторически этого не делают".

Ранее НСН собрала мнение политиков и экспертов относительно космоса как зоны военных действий. Мнения разделились.

