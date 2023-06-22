Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

В сообщении говорится, что космонавтам предстоит установить новую антенну высокоскоростной передачи информации на Землю, плановая продолжительность работ - 6 часов 51 минута.

Также в «Роскосмосе» уточнили, что это уже пятый выход Прокопьева и Петелина в рамках их текущей миссии на Международной космической станции (МКС).

Ранее в госкорпорации заявили, что российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб отправятся на МКС в сентябре 2023 года и проведут на околоземной орбите не меньше года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

