NASA: Бактерии на МКС мутировали и научились помогать другим выжить
Ученые обнаружили в космосе бактерию, устойчивую к земным лекарствам, следует из отчета NASA.
Всего удалось найти 13 штаммов новой бактерии E. bugandensis. Она устойчива к большинству препаратов, сделанными людьми.
Вероятно, эта бактерия сформировалась из микроорганизмов, которые космонавты возили на МКС за все время существования станции. Она мутировала и адаптировалась к внеземным условиям. Помимо этого, ей удалось обучиться не только выживать самой, но и поддерживать в этом других.
В марте руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила возникновение пандемии холеры в мире, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Большинство россиян выполняют тестовые задания работодателей
- Олег Газманов и Элвин Грей записали патриотическую песню «Звездочка в стакане»
- Минобороны России сообщило о сбитии дрона ВСУ над Белгородской областью
- Актер Даниил Страхов рассказал, почему согласился на роль в сериале «Зло»
- «Ахмат» и бригада 2-го армейского корпуса захватили опорные пункты в Клещеевке
- Директор Самойловой заявил, что СК проведет проверку из-за испорченного лекарства
- В Грузии назвали закон об иноагентах безальтернативным
- Кинокритик Шнейдеров: лишь сериал «Слово пацана» принес Кологривому успех
- Депутат Арефьев раскритиковал высокий процент по ипотеке в РФ
- Число досмотровых комплексов увеличат к майским праздникам на Крымском мосту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru