NASA: Бактерии на МКС мутировали и научились помогать другим выжить

Всего удалось найти 13 штаммов новой бактерии E. bugandensis. Она устойчива к большинству препаратов, сделанными людьми.

Вероятно, эта бактерия сформировалась из микроорганизмов, которые космонавты возили на МКС за все время существования станции. Она мутировала и адаптировалась к внеземным условиям. Помимо этого, ей удалось обучиться не только выживать самой, но и поддерживать в этом других.

В марте руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила возникновение пандемии холеры в мире, отмечает RT.

