NASA: Бактерии на МКС мутировали и научились помогать другим выжить

Ученые обнаружили в космосе бактерию, устойчивую к земным лекарствам, следует из отчета NASA.

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Всего удалось найти 13 штаммов новой бактерии E. bugandensis. Она устойчива к большинству препаратов, сделанными людьми.

Вероятно, эта бактерия сформировалась из микроорганизмов, которые космонавты возили на МКС за все время существования станции. Она мутировала и адаптировалась к внеземным условиям. Помимо этого, ей удалось обучиться не только выживать самой, но и поддерживать в этом других.

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Фото: t.me/roscosmos_gk
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