Над Московской областью заметили летящий болид
В ночь на 6 ноября над Московской областью заметили яркую вспышку, сообщает РБК.
Жители региона увидели объект, похожий на метеорит. Момент падения небесного тела попал на запись с видеорегистраторов. На видео запечатлено сине-зеленое свечение.
Если он принадлежит метеорному потоку Тауриды, то его скорость входа в верхние слои атмосферы составляла около 30 км/сек и он полностью разрушился в атмосфере Земли.
27 октября жители столичного региона наблюдали вход в атмосферу яркого объекта. По данным экспертов РАН, его размер составлял 10х30 см, а характерное зеленое свечение было вызвано присутствием никеля — элемента, который часто встречается в металлических метеоритах.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru