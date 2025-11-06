Над Московской областью заметили летящий болид

Жители региона увидели объект, похожий на метеорит. Момент падения небесного тела попал на запись с видеорегистраторов. На видео запечатлено сине-зеленое свечение.

Если он принадлежит метеорному потоку Тауриды, то его скорость входа в верхние слои атмосферы составляла около 30 км/сек и он полностью разрушился в атмосфере Земли.

27 октября жители столичного региона наблюдали вход в атмосферу яркого объекта. По данным экспертов РАН, его размер составлял 10х30 см, а характерное зеленое свечение было вызвано присутствием никеля — элемента, который часто встречается в металлических метеоритах.

