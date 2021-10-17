На Землю вернулся корабль с первым в мире «киноэкипажем»

В самом начале дня они попрощались с остающимися на Международной космической станции россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке, затем перешли в российский корабль «Союз МС-18» и закрыли люки.

В 7:35 экипаж приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ранее заявил, что окупить фильм «Вызов», который снимали на Международной космической станции, позволят космические туристы.

