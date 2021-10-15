Рогозин пообещал, что фильм «Вызоов» «окупится сторицей» за счет космических туристов
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что окупить фильм «Вызов», который сейчас снимают на Международной космической станции (МКС), позволят космические туристы.
«Коммерческий успех имеет значение. У фильма он будет свой, в этом не сомневаюсь. А у меня уже появились заявки от космических туристов. А это сторицей окупит все наши расходы. И это очень важно», - сказал Рогозин в интервью «Коммерсанту».
Он также рассказал, что на МКС будет снято еще и реалити-шоу.
«Помимо кино мы cнимаем реалити-шоу, где показываем всех наших людей, все системы отбора. Показываем, как работают врачи, как работает ЦУП, стартовики, инженеры, госкомиссия… Как работают все! Такого еще не было. Доказать всем, что это не рутина, а колоссальное напряжение нервов и техники», - отметил глава «Роскосмоса».
Ранее сообщалось, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд стали первым «киноэкипажем», отправившемся на МКС для съемок фильма «Вызов». Возвращение съемочной группы на Землю запланировано на 17 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- Рогозин пообещал, что фильм «Вызоов» «окупится сторицей» за счет космических туристов
- Газовая подстанция взорвалась в Москве
- Россия заняла 32 место в списке стран по уровню оргпресутпности
- В России обновлены антирекорды по количеству новых случаев COVID-19 и смертей от вируса
- Бутусов на 60-летие получил орден от РПЦ
- Певица Бритни Спирс раскритиковала пластические операции
- ЕС осудил перепись населения Крыма и Севастополя
- Верховный суд признал отсутствие маски в общественном месте значительным правонарушением
- Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко в космосе
- На Чукотке задержан угрожавший массовыми убийствами в школе подросток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru