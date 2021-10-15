Рогозин пообещал, что фильм «Вызоов» «окупится сторицей» за счет космических туристов

Он также рассказал, что на МКС будет снято еще и реалити-шоу.

«Помимо кино мы cнимаем реалити-шоу, где показываем всех наших людей, все системы отбора. Показываем, как работают врачи, как работает ЦУП, стартовики, инженеры, госкомиссия… Как работают все! Такого еще не было. Доказать всем, что это не рутина, а колоссальное напряжение нервов и техники», - отметил глава «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд стали первым «киноэкипажем», отправившемся на МКС для съемок фильма «Вызов». Возвращение съемочной группы на Землю запланировано на 17 октября.

