Космический корабль с «киноэкипажем» расстыковался с МКС

Российский космический пилотируемый корабль «Союз МС-18» с отечественной актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту расстыковался с Международной космической станцией перед полетом на Землю, сообщает «Интерфакс».

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«Союз МС-18» отстыковался от модуля «Наука» и начал удаляться от станции. Спустя некоторое время корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. При этом спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части «Союза» сгорят в плотных слоях атмосферы.

Посадка спускаемого аппарата должна состояться в 07:36 мск в 146 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что окупить фильм «Вызов», который снимали на Международной космической станции, позволят космические туристы.

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Фото: nasa.gov
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