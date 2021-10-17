Космический корабль с «киноэкипажем» расстыковался с МКС
Российский космический пилотируемый корабль «Союз МС-18» с отечественной актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту расстыковался с Международной космической станцией перед полетом на Землю, сообщает «Интерфакс».
«Союз МС-18» отстыковался от модуля «Наука» и начал удаляться от станции. Спустя некоторое время корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. При этом спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части «Союза» сгорят в плотных слоях атмосферы.
Посадка спускаемого аппарата должна состояться в 07:36 мск в 146 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что окупить фильм «Вызов», который снимали на Международной космической станции, позволят космические туристы.
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