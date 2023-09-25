На Землю сбросили капсулу с грунтом астероида

Как ожидается, она приземлится в американском штате Юта в ближайшие часы. Камни и пыль были собраны с поверхности астероида в 2020 году. Это позволит ученым изучить то время, когда Солнце и планеты формировались около 4,5 млрд лет назад.

Зонд был запущен в космос в сентябре 2016 года, он достиг орбиты астероида Бенну в декабре 2018 года. В течение последующих двух лет проводилось дистанционное изучение астероида, выполнялась подготовка к операции по забору грунта, которая была успешно осуществлена в октябре 2020 года.

Грунт с астероида доставят на Землю впервые в истории. Зонд выбил образцы с поверхности с помощью струи азота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

