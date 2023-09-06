«Кратер, пепел и цунами!»: К Земле приближается астероид-дом
300-метровый астероид «Апофис» пролетит в 2029 году всего в 30 тыс. км от Земли, а сентябрьские «дом», «самолет» и «автобус» нам не страшны, сказал в эфире НСН Николай Железнов.
Астероид размером с дом, который приблизится сегодня к Земле на расстояние 5 млн км, не опасен, однако подобный «прилет» может привести к серьезным последствиям, сказал в интервью НСН астроном Николай Железнов.
По данным НАСА, в ближайшее время к Земле приблизятся пять астероидов. 6 сентября объект «размером с дом» пройдет на расстоянии 5,11 млн км от нашей планеты, 8 сентября к Земле приблизятся астероиды размером с «самолет» (4,08 млн км) и «автобус» (5,72 млн км), а 10 сентября - два «самолета» (1,52 млн и 2,66 млн км).
«Это абсолютно безопасные объекты, расстояние там миллионы километров. Расстояние до Луны 380 тыс. километров, соответственно, это примерно в десять раз дальше, чем Луна. Эти объекты непрерывно проходят мимо Земли, просто раньше мы их не видели. Каждый год выпадают десятки тон метеоритных частиц на Землю, которые полностью сгорают или падают в виде пыли или небольших камешков. Тела крупнее 100-150 метров гарантировано долетают до поверхности Земли, они могут оставить метеоритный кратер, а также опасны в виде ударной волны», – сказал Железнов.
При этом он предупредил о скорой встрече «Апофисом» и объяснил, что будет, если на Землю упадут «дом», «автобус» или «самолет».
«13 апреля 2029 года крупный астероид "Апофис" размером порядка 300 метров. пролетит на расстоянии всего лишь 32 тыс. км. от Земли. Его будет видно невооруженным глазом, но он пролетит мимо. Астероид размером с дом, порядка 50 метров с большой долей вероятности сгорит в атмосфере. При попадании их в Землю возникает кратер раз в 20 больше, чем само тело, идет мощная ударная волна и огромное количество пепла. Если он упадет в океан, будет мощное цунами», - заключил собеседник НСН.
Ранее Железнов говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что причиной апрельской яркой вспышки со взрывом над Киевом, скорее всего, были лириды.
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