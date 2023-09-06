«Кратер, пепел и цунами!»: К Земле приближается астероид-дом

Астероид размером с дом, который приблизится сегодня к Земле на расстояние 5 млн км, не опасен, однако подобный «прилет» может привести к серьезным последствиям, сказал в интервью НСН астроном Николай Железнов.

По данным НАСА, в ближайшее время к Земле приблизятся пять астероидов. 6 сентября объект «размером с дом» пройдет на расстоянии 5,11 млн км от нашей планеты, 8 сентября к Земле приблизятся астероиды размером с «самолет» (4,08 млн км) и «автобус» (5,72 млн км), а 10 сентября - два «самолета» (1,52 млн и 2,66 млн км).