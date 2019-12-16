Рогозин поведал о «лифте» на Луну за «колоссальные средства»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе пресс-конференции на космодроме Восточный заявил о том, что Россия планирует сконструировать «универсальный посадочный модуль» на Луну.
Рогозин отметил, что речь идет о своеобразном «лифте», который с околоземной станции сможет посадить груз по заказу партнеров.
Руководитель Роскосмоса добавил, что в проект могут быть привлечены частные инвестиции, так как необходимо оправдать «колоссальные средства», которые будут выделены на проект.
Отметим, что в ходе той же пресс-конференции Рогозин предупредил, что некоторые объекты космодрома Восточный могут обрушиться, если не их не достроить, сообщает RT.
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