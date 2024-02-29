На «Восточном» состоится пуск «Союза-2.1б» с космическим аппаратом и спутниками
Пуск российской ракеты «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-4 и 18 попутными космическими аппаратами отечественного и иностранного производства состоится 29 февраля с космодрома «Восточный» в Амурской области, сообщает ТАСС.
Старт ракеты-носителя запланирован на 08:43 мск. Через 10,5 минут после старта головная часть вместе с разгонным блоком «Фрегат» отделится от третьей ступени ракеты.
Основной полезной нагрузкой является «Метеор-М» №2-4 - его выведение на целевую орбиту планируется в течение часа после старта. Спутник предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.
На российской ракете-носителе будет запущен иранский спутник Pars-1.
Ранее стало известно, что первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с «Восточного» назначен на апрель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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