Начался второй этап испытаний комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный

Объявлено о старте второй очереди испытаний тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодроме Восточный. Они будут продолжаться более месяца, информирует «Роскосмос».

По этому случаю сегодня было проведено торжественное построение расчёта под командованием заместителя начальника стартового комплекса. Руководители работ сформулировали задачи для подчинённых на период второго этапа комплексных испытаний.