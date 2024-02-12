Начался второй этап испытаний комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный
Объявлено о старте второй очереди испытаний тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодроме Восточный. Они будут продолжаться более месяца, информирует «Роскосмос».
По этому случаю сегодня было проведено торжественное построение расчёта под командованием заместителя начальника стартового комплекса. Руководители работ сформулировали задачи для подчинённых на период второго этапа комплексных испытаний.
В декабре 2023 года на Восточном успешно закончились комплексные испытания электрозаправочного макета «Ангара-НЖ». В начале января первая «Ангара-А5», предназначенная для полёта, транспортирована на космодром.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее заявил, что первый пуск тяжелой ракеты-носителя должен состояться в первой трети апреля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Начался второй этап испытаний комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный
- СМИ: Роспатент выявил незаконную передачу товарных знаков компании «Балтика»
- Президент Финляндии Стубб: У Хельсинки не будет отношений с Россией до конца СВО
- Google потратит €25 млн на бесплатные курсы по освоению ИИ
- Израиль заявил о выводе из сектора Газа двух из четырех дивизий
- СМИ: Трамп депортирует миллионы нелегальных мигрантов в случае переизбрания
- Маск назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью Путина в США
- Стоимость газа в Европе упала ниже $300 впервые с июля
- Хиддинк назвал отстранение сборной России плохим знаком для мирового футбола
- СМИ: Apple захотела усложнить самостоятельный ремонт iPhone
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru