Начался второй этап испытаний комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный

Объявлено о старте второй очереди испытаний тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодроме Восточный. Они будут продолжаться более месяца, информирует «Роскосмос».

По этому случаю сегодня было проведено торжественное построение расчёта под командованием заместителя начальника стартового комплекса. Руководители работ сформулировали задачи для подчинённых на период второго этапа комплексных испытаний.

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В декабре 2023 года на Восточном успешно закончились комплексные испытания электрозаправочного макета «Ангара-НЖ». В начале января первая «Ангара-А5», предназначенная для полёта, транспортирована на космодром.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее заявил, что первый пуск тяжелой ракеты-носителя должен состояться в первой трети апреля.

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Фото: t.me/roscosmos_gk
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