«На уровне Индии»: Российской космонавтике предрекли печальное будущее

Космическая отрасль в России действительно переживает крайне тяжелые времена, надежды на изменение ситуации пока что нет, отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что из 1,5 тысячи существующих госпрограмм только 22% демонстрируют реальные результаты. По его словам наименее совершенной является программа по развитию космической деятельности.