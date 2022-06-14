«На уровне Индии»: Российской космонавтике предрекли печальное будущее
Российская космическая отрасль находится в упадке, при этом равнодушие властей к отечественной космонавтике было очевидным еще до введения санкций, сказал в эфире НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Космическая отрасль в России действительно переживает крайне тяжелые времена, надежды на изменение ситуации пока что нет, отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что из 1,5 тысячи существующих госпрограмм только 22% демонстрируют реальные результаты. По его словам наименее совершенной является программа по развитию космической деятельности.
«То, что будет с главой Роскосмоса, я не знаю, но то, что Кудрин прав – это точно. Мы потеряли все зарубежные контакты. Мы их начали терять давно по разным причинам, не только по политическим, но и по внутренним проблемам, и сейчас они обрезаны напрочь. Это означает, что вся космонавтика, которая осталась – а остался очень небольшой кусок – это всегда будут бюджетные деньги, а поскольку с бюджетом трудно – мы и до последних событий были на низком уровне, на самом низком со времен своего существования – то сейчас это будет продолжать снижаться и дальше. Тут много причин у этих событий, они разные, и политические, и технические, и экономические, но, в общем-то, на фоне других стран, которые очень быстро развиваются и получают большие деньги в космонавтике, мы выглядим очень плохо», - поделился безрадостными наблюдениями Моисеев.
Проблемы с финансированием позволяют предполагать, что космическая индустрия и не была ключевой целью для российского руководства в последние десятилетия.
«Космонавтика и не была передовой областью, она декларировалась как область стратегических интересов, но это скорее дань историческим заслугам, чем реальность. У нас регулярно снижалось финансирование, мы ничего не делали в XXI веке, когда почти во всем мире произошло массовое обновление техники, целей, задач, исследований планет нашей Солнечной системы... Сейчас дополнительные сложности и недостаток финансов приведут к тому, что в лучшем случае мы сохранимся где-то на уровне Индии. Это жизнь такая пессимистичная, не я. Спросите Рогозина, он большой оптимист!», - подытожил глава Института космической политики.
Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что у «Роскосмоса» нет средств для создания новой перспективной транспортной системы — космического ядерного буксира «Зевс», хотя проект помог бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- Россия допустила признание правительства талибов в Афганистане
- Путин одобрил выделение Афганистану срочной партии зерна
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении понятия госизмены
- СМИ: жительницу Москвы задержали по подозрению в госизмене
- Кадыров рассказал о наткнувшихся на засаду чеченцев украинских военных
- Минобороны РФ: националисты расстреляли 32 решивших сдаться бойцов ВСУ
- Психолог рассказала о привычках, которые способны испортить жизнь
- Власти Херсонской области опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо
- Кудрин рассказал Путину о наиболее и наименее успешных госпрограммах
- В ЦБ предложили предоставить россиянам право на запрет выдачи себе кредитов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru