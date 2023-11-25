На субсидии полетов по России в 2024 году выделят 25 млрд рублей

Правительство России выделит 25 млрд рублей в 2024 году на субсидирование внутренних пассажирских рейсов отечественных авиакомпаний. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев на открытии экспозиции «Россия в движении» на ВДНХ в Москве 25 ноября.

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«Следующий год мы 25 [млрд рублей направим]», — цитируют комментарий Савельева о субсидировании внутренних полетов российских авиаперевозчиков «Известия».

Савельев подчеркнул также, что отечественные авиакомпании уверены в своей работе – объем субсидии текущего года составит около 60 млрд рублей.

Ранее заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что цены на пассажирские авиаперевозки растут в пределах инфляции, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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