На субсидии полетов по России в 2024 году выделят 25 млрд рублей

«Следующий год мы 25 [млрд рублей направим]», — цитируют комментарий Савельева о субсидировании внутренних полетов российских авиаперевозчиков «Известия».

Савельев подчеркнул также, что отечественные авиакомпании уверены в своей работе – объем субсидии текущего года составит около 60 млрд рублей.

Ранее заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что цены на пассажирские авиаперевозки растут в пределах инфляции, передает ТАСС.



