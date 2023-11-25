На субсидии полетов по России в 2024 году выделят 25 млрд рублей
Правительство России выделит 25 млрд рублей в 2024 году на субсидирование внутренних пассажирских рейсов отечественных авиакомпаний. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев на открытии экспозиции «Россия в движении» на ВДНХ в Москве 25 ноября.
«Следующий год мы 25 [млрд рублей направим]», — цитируют комментарий Савельева о субсидировании внутренних полетов российских авиаперевозчиков «Известия».
Савельев подчеркнул также, что отечественные авиакомпании уверены в своей работе – объем субсидии текущего года составит около 60 млрд рублей.
Ранее заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что цены на пассажирские авиаперевозки растут в пределах инфляции, передает ТАСС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На субсидии полетов по России в 2024 году выделят 25 млрд рублей
- Шестеро детей пострадали в ДТП с участием автобуса под Калугой
- Вместо Decathlon в Москве открыли магазин Desport
- Гоша Куценко рассказал об отношении с 1 каналом и позиции по СВО
- США находится под угрозой вторжения «суперсвиней»
- Спецслужбы Израиля допрашивают директора больницы «Аш-Шифа»
- Зеленский: Украине нужны три победы на Западе
- Глава СБУ пообещал России «много сюрпризов» и уничтожение Крымского моста
- Пугающий «Искандер». В России готовятся к замене ракетных комплексов
- Гладков: За сутки в Белгородской области не зафиксировали обстрелов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru