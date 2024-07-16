На Солнце произошла самая мощная за лето 2024 года вспышка

По его словам, рекордной в текущем цикле была вспышка X8.7, зафиксированная 14 мая, однако последняя (X1.9) является самой крупной «за весь летний период».

«Последствия взрывных событий на Солнце будут наблюдаться, по-видимому, до конца суток... Точная информация о возможных последствиях для Земли появится в течение нескольких часов», - заключил он.

Ранее на Солнце за один день было зафиксировано семь мощных вспышек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».