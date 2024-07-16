На Солнце произошла самая мощная за лето 2024 года вспышка

На Солнце произошла новая мощная вспышка высшего уровня X. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3

По его словам, рекордной в текущем цикле была вспышка X8.7, зафиксированная 14 мая, однако последняя (X1.9) является самой крупной «за весь летний период».

«Последствия взрывных событий на Солнце будут наблюдаться, по-видимому, до конца суток... Точная информация о возможных последствиях для Земли появится в течение нескольких часов», - заключил он.

Ранее на Солнце за один день было зафиксировано семь мощных вспышек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АстрономияЗемляКосмосСолнце

Горячие новости

Все новости

партнеры