На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3

Учёные пояснили, что при таком уровне возмущения магнитного поля планеты возможны проблемы в энергетических системах, в том числе ложные срабатывания предохранительных систем.

Кроме того, не исключаются перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах возможно появление полярных сияний.

Ранее учёные Университета Южной Калифорнии зарегистрировали резкое замедление внутреннего ядра Земли по отношению к поверхности планеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

