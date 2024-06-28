На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3

Магнитная буря уровня G3 началась на Земле. Об этом со ссылкой на центр мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики сообщает ТАСС.

На Солнце произошли три мощные вспышки

Учёные пояснили, что при таком уровне возмущения магнитного поля планеты возможны проблемы в энергетических системах, в том числе ложные срабатывания предохранительных систем.

Кроме того, не исключаются перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах возможно появление полярных сияний.

Ранее учёные Университета Южной Калифорнии зарегистрировали резкое замедление внутреннего ядра Земли по отношению к поверхности планеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Романов
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