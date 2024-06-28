На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3
Магнитная буря уровня G3 началась на Земле. Об этом со ссылкой на центр мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики сообщает ТАСС.
Учёные пояснили, что при таком уровне возмущения магнитного поля планеты возможны проблемы в энергетических системах, в том числе ложные срабатывания предохранительных систем.
Кроме того, не исключаются перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах возможно появление полярных сияний.
Ранее учёные Университета Южной Калифорнии зарегистрировали резкое замедление внутреннего ядра Земли по отношению к поверхности планеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: России нужно начать производство РСМД из-за действий США
- СМИ: Принц Уильям и Пол Маккартни посетили концерт Тейлор Свифт
- Netflix возродил шоу «Тачка на прокачку»
- На рейсах «Аэрофлота» разрешат выкупать несколько кресел для комфортного сна
- Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России
- Geely резко нарастил продажи в России
- В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ и детсадов
- Кабмин скорректировал расчет экспортных пошлин на зерно
- IT-эксперт рассказал, что Google обманывает пользователей дизайном интерфейса
- Путин: Главными для Новороссии и Донбасса являются вопросы безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru