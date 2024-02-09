Крупнейшую за последние пять лет вспышку на Солнце зарегистрировали ученые
Произошедшая на Солнце в пятницу, 9 февраля, вспышка стала одной из крупнейших за последние пять лет, заявили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики, сообщает РИА Новости.
Ей был присвоен самый высокий класс из всех существующих.
Вспышка длилась 38 минут и привела к нарушениям КВ-радиосвязи. По мнению специалистов, она может спровоцировать магнитную бурю.
«Сейчас влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли установилось на третьем уровне по шкале из пяти показателей», - уточнили в институте.
Ранее ученые допустили появление полярного сияния над Москвой из-за магнитной бури, сообщили Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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