Крупнейшую за последние пять лет вспышку на Солнце зарегистрировали ученые

Произошедшая на Солнце в пятницу, 9 февраля, вспышка стала одной из крупнейших за последние пять лет, заявили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики, сообщает РИА Новости.

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Ей был присвоен самый высокий класс из всех существующих.

Вспышка длилась 38 минут и привела к нарушениям КВ-радиосвязи. По мнению специалистов, она может спровоцировать магнитную бурю.

«Сейчас влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли установилось на третьем уровне по шкале из пяти показателей», - уточнили в институте.

Ранее ученые допустили появление полярного сияния над Москвой из-за магнитной бури, сообщили Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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