На российской орбитальной станции, Луне и Марсе будет использоваться отечественная робототехника

Выработке долгосрочной программы будет способствовать создание специальной секции по робототехнике при координационном научно-техническом совете по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.

Как сообщалось, новая российская национальная орбитальная станция по своему внутреннему объему должна быть больше, чем станция «Мир» и российский сегмент МКС. Строительство предусматривается в два этапа.

Напомним, РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции.

