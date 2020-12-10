На российской орбитальной станции, Луне и Марсе будет использоваться отечественная робототехника
Госкорпорация «Роскосмос» утвердила «дорожную карту» развития космической робототехники на ближайшую перспективу, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.
Программа предполагает создание робота «Теледроид» для выполнения задач в открытом космосе. Следующим шагом станет изготовление робототехники для работы на новой российской орбитальной станции, Луне и Марсе.
Выработке долгосрочной программы будет способствовать создание специальной секции по робототехнике при координационном научно-техническом совете по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.
Как сообщалось, новая российская национальная орбитальная станция по своему внутреннему объему должна быть больше, чем станция «Мир» и российский сегмент МКС. Строительство предусматривается в два этапа.
Напомним, РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции.
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