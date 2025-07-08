Мишустин заявил о пользе ухода иностранных IT-компаний из России

На главной стратегической сессии международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге он указал, что уровень использования российского софта «в среднем уже достиг почти 50%».

«Что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного периода», - заключил глава кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что IT-сервисы, которые не до конца ушли с российского рынка и продолжают получать в стране прибыль, надо «душить», сообщает RT.

