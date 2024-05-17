«Союз-5» отправят на Байконур в конце 2025 года

По его словам, первый запуск запланирован в конце следующего года. В настоящее время осуществляется изготовление составных частей ракеты для первого пуска.

При производстве «Союза-5» для сборки-сварки баков используется новая технология. Специально созданные установки позволяют получать, в том числе, специфические виды сварочных швов: кольцевые, круговые и меридианные.

Ранее «Роскосмос» предложил продолжить пуски с Байконура после 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

