«Союз-5» отправят на Байконур в конце 2025 года
Первая российская летная ракета «Союз-5» будет отправлена на космодром «Байконур» в третьем квартале 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.
По его словам, первый запуск запланирован в конце следующего года. В настоящее время осуществляется изготовление составных частей ракеты для первого пуска.
При производстве «Союза-5» для сборки-сварки баков используется новая технология. Специально созданные установки позволяют получать, в том числе, специфические виды сварочных швов: кольцевые, круговые и меридианные.
Ранее «Роскосмос» предложил продолжить пуски с Байконура после 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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