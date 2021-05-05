На орбиту запущена новая партия интернет-спутников Starlink
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини интернет-спутников для пополнения орбитальной группировки системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.
Запуск был осуществлен со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Ранее 24 марта SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты, которая является возвращаемой, вернулась на Землю уже в шестой раз.
SpaceX запустит группу из 60 интернет-спутников
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