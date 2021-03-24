Первая ступень ракеты Falcon 9 в шестой раз вернулась из космоса на Землю
Американская компания SpaceX в своём Twitter сообщила, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 вернулась на плавучую платформу в Атлантическом.
В сообщении говорится, что первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя»).
Ранее 24 марта SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США), сообщает RT. Первая ступень ракеты, которая является возвращаемой, вернулась на Землю уже в шестой раз.
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