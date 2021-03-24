SpaceX запустила ракету-носитель с новой группой спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink была успешно запущена в космос. Об этом сообщает американская компания SpaceX, на сайте которой велась трансляция запуска.

Изначально ракету планировали отправить 21 марта, однако затем запуск перенесли. В итоге старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) был осуществлён 24 марта в 11:28 по московскому времени.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 является возвращаемой и до нынешнего старта использовалась уже пять раз. Планируется, что и после шестого запуска она вернётся на Землю и опустится на плавучую платформу, которая находится в Атлантическом океане.

Ранее в SpaceX заявили, что запуск ракеты Falcon 9 с полностью гражданским экипажем может быть осуществлён к концу 2021 года рамках программы Inspiration 4, сообщает RT. В компании отметили, что это будет первая полностью коммерческая миссия астронавтов на орбиту.

