На МКС закрыли люк в отсеке, где обнаружена трещина
Космонавты вынуждены были закрыть люк в отсек модуля "Звезда" на МКС, где зафиксировали утечку воздуха. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на космонавта Сергей Рыжиков.
Рыжиков рассказал об этом в ходе переговоров с центральным управлением полетов (ЦУП). Космонавты будут измерять в отсеке давление мановакуумметром каждые четыре часа.
Герметизация первой трещины на МКС запланирована на 1 марта. Трещина, чей размер составляет около 4 см, была обнаружена осенью 2020 года, экипаж зафиксировал ее подручными средствами. Места остальных вероятных утечек достоверно определить не удалось.
Впервые утечка кислорода на МКС была обнаружена 20 августа 2020 года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте.
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