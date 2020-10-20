На МКС вновь объявили о проблемах с кислородом
В системе получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском отделе Международной космической станции (МКС) больше нет емкостей для воды. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на космонавта Анатолия Иванишина.
Иванишин, который сейчас находится на МКС, заявил о неполадках с емкостями для воды во время переговоров с Землей, которые транслирует НАСА. Ранее стало известно, что в российском сегменте станции вышел из строя туалет. Космонавтам удалось починить его, однако неполадки не были до конца устранены.
Центр управления полетами, который ответственен за техническое обслуживание МКС, регулярно ведет переговоры с космонавтами. В ЦУП проблемы с водой и ассенизационным устройством оценили как серьезные.
Как передает агентство, в четверг 15 октября об отключении "Электрона" заявлял Роскосмос, однако по официальным данным уже 17 октября работа системы была возобновлена. Также НСН писала о том, что космонавты были вынуждены заклеивать трещину в российском модуле МКС капроновой лентой и скотчем.
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