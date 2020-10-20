На МКС вновь объявили о проблемах с кислородом

В системе получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском отделе Международной космической станции (МКС) больше нет емкостей для воды. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на космонавта Анатолия Иванишина.

Иванишин, который сейчас находится на МКС, заявил о неполадках с емкостями для воды во время переговоров с Землей, которые транслирует НАСА. Ранее стало известно, что в российском сегменте станции вышел из строя туалет. Космонавтам удалось починить его, однако неполадки не были до конца устранены.