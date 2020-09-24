Российские космонавты вернутся с МКС 22 октября

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагне, а также американский астронавт Крис Кэссиди, вернутся с Международной космической станции (МКС) на Землю 22 октября. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

Также стало известно, что руководители соответствующих направлений РКК «Энергия» сообщили о готовности всех систем и приборов пилотируемого корабля «Союз МС-17» к запуску 14 октября, а также доставке экипажа из трех человек на МКС.

Напомним, корабль «Союз МС-16» с экипажем из трёх человек пристыковался к Международной космической станции 9 апреля, напоминает RT.