Российские космонавты вернутся с МКС 22 октября
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагне, а также американский астронавт Крис Кэссиди, вернутся с Международной космической станции (МКС) на Землю 22 октября. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Также стало известно, что руководители соответствующих направлений РКК «Энергия» сообщили о готовности всех систем и приборов пилотируемого корабля «Союз МС-17» к запуску 14 октября, а также доставке экипажа из трех человек на МКС.
Напомним, корабль «Союз МС-16» с экипажем из трёх человек пристыковался к Международной космической станции 9 апреля, напоминает RT.
Между тем, ранее стало известно, что «Роскосмос» направит на МКС человека для съемок художественного фильма. Об этом сообщает пресс-служба госкопорации. Отмечается, что главный герой фильма будет отобран в рамках открытого конкурса. Также в космос направится дублер главного героя. Соответствующий полет в космос планируется осенью 2021 года, в настоящее время идет разработка сценария картины и проработка технических моментов.
Рабочее название кинокартины «Вызов». Ее создателями выступят Первый канал и студия Yellow, Black and White, режиссером станет Клим Шипенко. Планируется, что картина обеспечит популяризацию космической деятельности РФ.
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