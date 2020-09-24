Российские космонавты вернутся с МКС 22 октября

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагне, а также американский астронавт Крис Кэссиди, вернутся с Международной космической станции (МКС) на Землю 22 октября. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

Также стало известно, что руководители соответствующих направлений РКК «Энергия» сообщили о готовности всех систем и приборов пилотируемого корабля «Союз МС-17» к запуску 14 октября, а также доставке экипажа из трех человек на МКС.

Напомним, корабль «Союз МС-16» с экипажем из трёх человек пристыковался к Международной космической станции 9 апреля, напоминает RT.

Источник назвал дату запуска с космодрома «Восточный» в 2020 году

Между тем, ранее стало известно, что «Роскосмос» направит на МКС человека для съемок художественного фильма. Об этом сообщает пресс-служба госкопорации. Отмечается, что главный герой фильма будет отобран в рамках открытого конкурса. Также в космос направится дублер главного героя. Соответствующий полет в космос планируется осенью 2021 года, в настоящее время идет разработка сценария картины и проработка технических моментов.

Рабочее название кинокартины «Вызов». Ее создателями выступят Первый канал и студия Yellow, Black and White, режиссером станет Клим Шипенко. Планируется, что картина обеспечит популяризацию космической деятельности РФ.

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Фото: roscosmos.ru
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