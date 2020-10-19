Трещину в российском модуле МКС временно заклеили капроновой лентой
Трещина в российском модуле МКС имеет длину 2-4 см и временно заклеена капроновой лентой, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции устранил утечку воздуха в российском модуле «Звезда» временными средствами, специалисты на Земле принимают решение, как необходимо герметизировать на долгое время.
Небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. После того, как её скорость возросла в пять раз (до 1,4 кг воздуха в сутки), экипажу приходилось дважды закрывать люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности.
Было установлено, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер оклеили её скотчем и пленкой, снизив скорость утечки в два раза. В «Роскосмосе» заявили, что она не угрожает экипажу МКС и полёту станции в пилотируемом режиме.
Ранее летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко оценил Ura.ru опасность аварии на МКС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Азербайджан назвал число погибших мирных жителей с начала конфликта в Карабахе
- В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса
- Российские банки установили рекорд по ипотечным кредитам
- Трещину в российском модуле МКС временно заклеили капроновой лентой
- Рособрнадзор рассказал о числе заразившихся коронавирусом в ходе ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru