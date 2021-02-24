На МКС устранят трещину в российском модуле «Звезда»

Экипаж Международной космической станции (МКС) засверлит края трещины в российском модуле «Звезда», которая спровоцировала утечку воздуха на станции. Об этом сообщает NASA.

Шесть трещин может быть в корпусе модуля «Звезда» на МКС

Трещина длиной 4,5 сантиметра была обнаружена в промежуточной камере «Звезды» в октябре прошлого года. Место утечки заклеили гибким диском из резины и алюминиевой фольги, на следующей неделе трещину загерметизируют.

Как сообщает NASA, экипаж МКС уже отметил концы для засверливания и сделал слепок трещины. Ожидается, что работы помогут остановить увеличение повреждения и утечку воздуха.

Ранее стало известно, что в корпусе модуля «Звезда» может быть не менее шести трещин, спровоцировавших утечку воздуха на МКС.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмонавтыМКС
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