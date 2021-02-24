На МКС устранят трещину в российском модуле «Звезда»
Экипаж Международной космической станции (МКС) засверлит края трещины в российском модуле «Звезда», которая спровоцировала утечку воздуха на станции. Об этом сообщает NASA.
Трещина длиной 4,5 сантиметра была обнаружена в промежуточной камере «Звезды» в октябре прошлого года. Место утечки заклеили гибким диском из резины и алюминиевой фольги, на следующей неделе трещину загерметизируют.
Как сообщает NASA, экипаж МКС уже отметил концы для засверливания и сделал слепок трещины. Ожидается, что работы помогут остановить увеличение повреждения и утечку воздуха.
Ранее стало известно, что в корпусе модуля «Звезда» может быть не менее шести трещин, спровоцировавших утечку воздуха на МКС.
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