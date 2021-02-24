Шесть трещин может быть в корпусе модуля «Звезда» на МКС
Не менее шести трещин, спровоцировавших утечку воздуха на Международной космической станции (МКС), может быть в корпусе российского модуля «Звезда». Об этом стало известно из переговоров космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП).
Ранее сообщалось, что в российском сегменте МКС может находиться три места негерметичности.
Первая возможная точка утечки воздуха была обнаружена экипажем МКС в октябре. Второе место негерметичности космонавты нашли на этой неделе; для определения потери воздуха его закрыли пластиковой пленкой, отмечают Известия. Третье предполагаемое место утечки на МКС, расположенное рядом со стыковочным узлом, обследуют в четверг, сообщает РЕН ТВ.
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