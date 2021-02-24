Шесть трещин может быть в корпусе модуля «Звезда» на МКС

Москва выходит на рынок заимствований на 396 млрд рублей Собянин и министр культуры РФ Любимова открыли «Союзмульпарк» на ВДНХ Выездные бригады COVID-вакцинации заработали еще в двух торговых центрах Москвы Музей истории литературы XX века появится в столице Сугробы в Москве могут вырасти к утру еще на 8 см