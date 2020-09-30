В «Роскосмосе» назвали предположительное место утечки воздуха на МКС
В «Роскосмосе» назвали предположительное место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Интерфакс.
Так, исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что вероятнее всего воздух проходит через вакуумные клапана. Между тем, специалист добавил, что со станции всегда есть незначительная утечка воздуха из-за работ систем очистки воздуха от углекислого газа.
Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Как отмечает ОТР, жизни и здоровью космонавтов угрозы нет.
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