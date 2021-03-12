На МКС приступили к проверке герметичности российского модуля

Экипаж Международной космической станции (МКС) начал проверку на герметичность в российском модуле "Звезда" после устранения двух трещин в отсеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей.

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Трансляцию переговоров ведет NASA. Космонавт Сергей Рыжиков рассказал, что команда закрыла люк из рабочего отсека в промежуточную камеру, давление в которой составляет 730 миллиметров ртутного столба и приступила к работам.

Впервые об утечке воздуха на МКС стало известно в сентябре 2019 года. Через год, в октябре 2020 года, экипаж сумел найти первую трещину, она находилась в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

После этого космонавты обнаружили второе место утечки. Оба неполадка были устранены в марте 2021 года. Агентство со ссылкой на "Роскосмос" отмечает, что трещина не была опасна для МКС и тех, кто на ней находится.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:УтечкаКосмонавтыМКС
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