На МКС приступили к проверке герметичности российского модуля

Трансляцию переговоров ведет NASA. Космонавт Сергей Рыжиков рассказал, что команда закрыла люк из рабочего отсека в промежуточную камеру, давление в которой составляет 730 миллиметров ртутного столба и приступила к работам.

Впервые об утечке воздуха на МКС стало известно в сентябре 2019 года. Через год, в октябре 2020 года, экипаж сумел найти первую трещину, она находилась в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

После этого космонавты обнаружили второе место утечки. Оба неполадка были устранены в марте 2021 года. Агентство со ссылкой на "Роскосмос" отмечает, что трещина не была опасна для МКС и тех, кто на ней находится.