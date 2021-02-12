На МКС отправят «Прогресс» для отсоединения старого модуля
Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-16», который отправится к Международной космической станции в феврале, отсоединит от МКС старый российский модуль «Пирс» и сведет его в атмосферу над Тихим океаном, после чего он сгорит, сообщает РИА Новости.
Запуск корабля с Байконура намечается на 15 февраля, стыковка запланирована на 17 февраля.
«Пирс» был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. После его отстыковки освободится место для приема нового модуля «Наука». Его запуск назначен на 15 июля текущего года.
Как сообщалось, Россия в апреле и сентябре 2021 года отправит на Международную космическую станцию два новых модуля, заявил замглавы департамента пилотируемых космических программ Роскосмоса Владимир Данеев.
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