На МКС отправят «Прогресс» для отсоединения старого модуля

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-16», который отправится к Международной космической станции в феврале, отсоединит от МКС старый российский модуль «Пирс» и сведет его в атмосферу над Тихим океаном, после чего он сгорит, сообщает РИА Новости.

Запуск корабля с Байконура намечается на 15 февраля, стыковка запланирована на 17 февраля.