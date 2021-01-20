Вторая российская система подачи кислорода на МКС вышла из строя

Космонавт Сергей Рыжиков сообщил о выходе из строя системы получения кислорода «Электрон-ВМ» в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС).

Согласно транслируемым NASA переговорам космонавтов с Центром управления полётами (ЦУП), Рыжиков сообщил об отключении одной из двух систем кондиционирования воздуха.

Ранее в среду сообщалось о нештатном отключении второй системы кондиционирования СКВ-2. Позже в Роскосмосе объяснили инцидент особенностями работы системы и пообещали включить её в ближайшее время.

Российская система «Электрон-ВМ» неоднократно выходила из строя в октябре и декабре прошлого года. Из-за сбоев систему кондиционирования отключали для поиска неисправностей.

Также в промежуточном модуле «Звезды» космонавты обнаружили трещину и утечку воздуха. Позже стало известно, что на МКС заканчиваются запасы кислорода для восполнения утечки.

Поиски трещины в российском модуле приостановили на минувшей неделе, их возобновление ожидается в феврале.

