Вторая российская система подачи кислорода на МКС вышла из строя
Космонавт Сергей Рыжиков сообщил о выходе из строя системы получения кислорода «Электрон-ВМ» в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС).
Согласно транслируемым NASA переговорам космонавтов с Центром управления полётами (ЦУП), Рыжиков сообщил об отключении одной из двух систем кондиционирования воздуха.
Ранее в среду сообщалось о нештатном отключении второй системы кондиционирования СКВ-2. Позже в Роскосмосе объяснили инцидент особенностями работы системы и пообещали включить её в ближайшее время.
Российская система «Электрон-ВМ» неоднократно выходила из строя в октябре и декабре прошлого года. Из-за сбоев систему кондиционирования отключали для поиска неисправностей.
Также в промежуточном модуле «Звезды» космонавты обнаружили трещину и утечку воздуха. Позже стало известно, что на МКС заканчиваются запасы кислорода для восполнения утечки.
Поиски трещины в российском модуле приостановили на минувшей неделе, их возобновление ожидается в феврале.
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