На МАКС-2021 представят прототип российского скафандра для космонавтов
Прототип российского перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» для экипажа будущего отечественного пилотируемого корабля «Орел» представят в рамках авиакосмического салона «МАКС-2021», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова.
По его словам, новинку покажут впервые. После этого прототип отправят на конструкторско-доводочные испытания. Скафандр будет отличаться жестким кольцом, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.
Ранее Ростех показал фотографию нового перспективного истребителя. Его анонсировали главным экспонатом на авиасалоне МАКС-2021. Снимок опубликовали на странице госкорпорации в Facebook.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+25 018 / сут.
Умерли
148 тыс.+764 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+18 886 / сут.
- На МАКС-2021 представят прототип российского скафандра для космонавтов
- На задержанную в Москве журналистку составили протокол
- Обязательная система QR-кодов отменяется в Москве
- Синоптик рассказал о предстоящих дождях с грозами в Москве и Подмосковье
- Ученые обнаружили ДНК неизвестного происхождения в почве
- Алиев: Конфликт в Карабахе окончен
- Ученый объяснил рост антител IgM формированием «длинного COVID»
- «Чистая Арктика». К экологическому проекту присоединяются знаменитости
- Россияне получили награды Каннского кинофестиваля
- Великобритания не планирует вакцинировать детей от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru