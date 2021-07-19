На МАКС-2021 представят прототип российского скафандра для космонавтов

По его словам, новинку покажут впервые. После этого прототип отправят на конструкторско-доводочные испытания. Скафандр будет отличаться жестким кольцом, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.

Ранее Ростех показал фотографию нового перспективного истребителя. Его анонсировали главным экспонатом на авиасалоне МАКС-2021. Снимок опубликовали на странице госкорпорации в Facebook.

