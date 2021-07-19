На МАКС-2021 представят прототип российского скафандра для космонавтов

Прототип российского перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» для экипажа будущего отечественного пилотируемого корабля «Орел» представят в рамках авиакосмического салона «МАКС-2021», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова.

Россия представит принципиально новый военный самолет на МАКС-2021

По его словам, новинку покажут впервые. После этого прототип отправят на конструкторско-доводочные испытания. Скафандр будет отличаться жестким кольцом, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.

Ранее Ростех показал фотографию нового перспективного истребителя. Его анонсировали главным экспонатом на авиасалоне МАКС-2021. Снимок опубликовали на странице госкорпорации в Facebook.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмосКосмонавтика
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