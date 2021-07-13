Россия представят принципиально новый военный самолет на МАКС-2021

Россия представит принципиально новый военный самолет в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

В корпорации подчеркнули, что Россию можно считать законодателем мод в сфере боевых самолетов, так как страна обладает всеми необходимыми технологиями полного цикла для производства передовых авиационных комплексов.