Россия представят принципиально новый военный самолет на МАКС-2021

Россия представит принципиально новый военный самолет в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

В корпорации подчеркнули, что Россию можно считать законодателем мод в сфере боевых самолетов, так как страна обладает всеми необходимыми технологиями полного цикла для производства передовых авиационных комплексов.

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Презентация проекта состоится 20 июля.

Ранее организаторы 15-го Международного авиационно-космического салона (МАКС), который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля, сообщили о новых правилах допуска на мероприятие, согласованных с Роспотребнадзором. «Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса», - говорится в сообщении на сайте авиасалона.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:Военная Техника
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