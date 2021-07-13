Россия представят принципиально новый военный самолет на МАКС-2021
Россия представит принципиально новый военный самолет в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
В корпорации подчеркнули, что Россию можно считать законодателем мод в сфере боевых самолетов, так как страна обладает всеми необходимыми технологиями полного цикла для производства передовых авиационных комплексов.
Презентация проекта состоится 20 июля.
Ранее организаторы 15-го Международного авиационно-космического салона (МАКС), который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля, сообщили о новых правилах допуска на мероприятие, согласованных с Роспотребнадзором. «Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса», - говорится в сообщении на сайте авиасалона.
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